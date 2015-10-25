Роговцева назвала главную причину войны на Донбассе

Знаменитая украинская актриса Ада Роговцева заявила, что главной причиной войны на Донбассе является конфликт двух сил, современности и советского прошлого.

Об этом она сообщила в интервью "Апострофу".

В то же время артистка выразила мнение, что возникшее противостояние является следствием "советской страны".

"Это ведь не столкновение русскоязычных людей Донбасса с националистами, а конфликт кондового советского сознания с мыслящими современными людьми", — отметила Роговцева.

Напомним, ранее украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.