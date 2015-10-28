Дочь Тони Матвиенко дружит с ее возлюбленным Мирзояном

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась подробностями взаимоотношений дочки Ульяны и Арсена Мирзояна.

Популярная украинская исполнительница Тоня Матвиенко откровенно рассказала о том, что ее 17-летняя дочь Ульяна хорошо ладит с Арсеном Мирзояном, а она – с сыном Арсена Вадиком. Певица дала интервью журналу Лиза.

34-летняя Тоня призналась, что она вместе с возлюбленным, дочкой и сыном Арсена часто путешествуют все вместе и ходят друг к другу в гости.

Тоня рассказала, что Ульяна и Арсен стараются всегда находить общий язык, чтобы не расстраивать ее. По словам певицы, у ее дочери и возлюбленного дружеские взаимоотношения и она очень ценит то, что они в любой ситуции стараются всегда найти между собой понимание.

"Арсен и Ульяна хорошие друзья, есть понимание! Они стараются для меня, я это вижу и ценю. А я подружилась со старшим сыном Арсена, он приезжает к нам на каникулы домой. Даже ездили несколько раз вместе на отдых: я с Ульяной и Арсен с Владиком", – поделилась певица.

Напомним, ранее Тоня заявляла, что готова стать бабушкой. Сейчас дочери артистки Ульяне 16 лет, а как известно, именно в 16 Антонина родила девочку.