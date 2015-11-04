Начался чат с певицей и волонтером Оксаной Билозир

На сайте "Главред" начался чат с народной артисткой Украины, экс-министром культуры, певицей, политиком и волонтером Оксаной Билозир. Оксана Владимировна не только поет и готовится к юбилею творческой деятельности 9 декабря, но и продолжает работу с Антитеррористическим центром СБУ по освобождению заложников на Донбассе. Так, она помогла освободить из плена уже более 300 человек.

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