Победитель Национального конкурса короткометражек получил награду от Фонда Янковского

Количество поступивших на Национальный конкурс Киевского международного кинофестиваля "Молодость" работ за два года увеличилось втрое, и в этом году организаторы получили 600 работ молодых режиссеров.

Лучшим фильмом Национального конкурса в этом году международное жюри признало художественную короткометражку "Віддалік" молодого украинского режиссера Екатерины Горностай. Автор фильма получила за свою работу главный приз — золотой "Скифский олень", и сертификат от Фонда Янковского на 2500 долларов для нового фильма.

Вручая главный приз победительнице Национального конкурса, соучредитель Фонда "Инициатива во имя будущего" Светлана Сухина сказала: "Мне приятно пригласить нынешнюю победительницу на все события за рубежом, которые наш Фонд будет проводить в следующем году, чтобы вместе популяризировать украинское кино. Уже в декабре 2015 года мы представим наш кинематограф на Днях украинского кино в Лондоне. И традиционно профинансируем поездку украинской делегации на главные кинофестивали мира — Берлинский и Каннский. Мы стояли у истоков Национального конкурса короткого метра и помогаем, как финансово, так и организационно в продвижении молодых режиссеров за рубежом. Таким образом, мы открываем миру Украину с огромной, разнообразной культурой".

"Сейчас происходит рост интереса к украинскому кино, и такие фестивали позволяют увидеть его большему количеству зрителей. Я бы хотела, чтобы у нас было как в Польше, где короткометражки показывают перед большими фильмами в кинотеатрах", — отметила победительница Национального конкурса Екатерина Горностай.

В рамках 45-й "Молодости" Фонд И. Янковского "Инициатива во имя будущего" активно работал в разных направлениях кинофестиваля. Фонд провел ежегодную неформальную встречу участников Национального конкурса с мэтрами украинского кинематографа. Молодые режиссеры встретились за ланчем с генеральным директором "Молодости" Андреем Халпахчи, известным кинорежиссером Романом Балаяном, главой Госкино Украины Филиппом Ильенко, обладателем трех призов Каннского кинофестиваля режиссером Мирославом Слабошпицким, гендиректором Национального центра им. А. Довженко Иваном Козленко.

В состав жюри детской программы "Молодость — детям" Фонд Янковского делегировал Марию Зволинскую, занявшую первое место во второй возрастной категории Всеукраинского конкурса "Вера.Надежда.Любовь", который Фонд провел весной нынешнего года. А в кинокомплексе Синема-Сити, где в этом году демонстрировались фильмы официального конкурса "Молодость — детям", Фонд на время проведения кинофестиваля "Молодость" организовал художественную выставку детских рисунков "Вера.Надежда.Любовь".

Главным направлением деятельности Фонда является поддержка юных талантов, одаренной молодежи и в будущем году планируется расширить эту работу. Чтобы привлечь внимание к украинскому кино, Фонд Янковского в следующем году традиционно профинансирует работу украинских павильонов на Кинорынках в Каннах и Берлине, проведет приемы в честь украинского кинематографа. В декабре этого года Фонд совместно с Госкино Украины и кинофестивалем "Молодость" планирует провести Дни украинского кино в Лондоне, а уже в ноябре откроет выставку детских рисунков в ООН в Нью-Йорке.

Антон Загоруйко