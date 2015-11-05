Победитель Национального конкурса короткометражек получил награду от Фонда Янковского

5 ноября 2015, 10:10

Фонд обещает и впредь популяризировать украинское кино.

Церемония награждения 45-й КМКФ "Молодость"

Количество поступивших на Национальный конкурс Киевского международного кинофестиваля "Молодость" работ за два года увеличилось втрое, и в этом году организаторы получили 600 работ молодых режиссеров.

Лучшим фильмом Национального конкурса в этом году международное жюри признало художественную короткометражку "Віддалік" молодого украинского режиссера Екатерины Горностай. Автор фильма получила за свою работу главный приз — золотой "Скифский олень", и сертификат от Фонда Янковского на 2500 долларов для нового фильма.

Вручая главный приз победительнице Национального конкурса, соучредитель Фонда "Инициатива во имя будущего" Светлана Сухина сказала: "Мне приятно пригласить нынешнюю победительницу на все события за рубежом, которые наш Фонд будет проводить в следующем году, чтобы вместе популяризировать украинское кино. Уже в декабре 2015 года мы представим наш кинематограф на Днях украинского кино в Лондоне. И традиционно профинансируем поездку украинской делегации на главные кинофестивали мира — Берлинский и Каннский. Мы стояли у истоков Национального конкурса короткого метра и помогаем, как финансово, так и организационно в продвижении молодых режиссеров за рубежом. Таким образом, мы открываем миру Украину с огромной, разнообразной культурой".

Соучредитель Фонда "Инициатива во имя будущего" С.Сухина вручает приз победителю Национального конкурса Е.Горностай

"Сейчас происходит рост интереса к украинскому кино, и такие фестивали позволяют увидеть его большему количеству зрителей. Я бы хотела, чтобы у нас было как в Польше, где короткометражки показывают перед большими фильмами в кинотеатрах", — отметила победительница Национального конкурса Екатерина Горностай.

Победительница Национального конкурса Е.Горностай

В рамках 45-й "Молодости" Фонд И. Янковского "Инициатива во имя будущего" активно работал в разных направлениях кинофестиваля. Фонд провел ежегодную неформальную встречу участников Национального конкурса с мэтрами украинского кинематографа. Молодые режиссеры встретились за ланчем с генеральным директором "Молодости" Андреем Халпахчи, известным кинорежиссером Романом Балаяном, главой Госкино Украины Филиппом Ильенко, обладателем трех призов Каннского кинофестиваля режиссером Мирославом Слабошпицким, гендиректором Национального центра им. А. Довженко Иваном Козленко.

Генеральный директор "Молодости" А.Халпахчи и соучредитель Фонда "Инициатива во имя будущего" С.Сухина

В состав жюри детской программы "Молодость — детям" Фонд Янковского делегировал Марию Зволинскую, занявшую первое место во второй возрастной категории Всеукраинского конкурса "Вера.Надежда.Любовь", который Фонд провел весной нынешнего года. А в кинокомплексе Синема-Сити, где в этом году демонстрировались фильмы официального конкурса "Молодость — детям", Фонд на время проведения кинофестиваля "Молодость" организовал художественную выставку детских рисунков "Вера.Надежда.Любовь".

45-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость"

Главным направлением деятельности Фонда является поддержка юных талантов, одаренной молодежи и в будущем году планируется расширить эту работу. Чтобы привлечь внимание к украинскому кино, Фонд Янковского в следующем году традиционно профинансирует работу украинских павильонов на Кинорынках в Каннах и Берлине, проведет приемы в честь украинского кинематографа. В декабре этого года Фонд совместно с Госкино Украины и кинофестивалем "Молодость" планирует провести Дни украинского кино в Лондоне, а уже в ноябре откроет выставку детских рисунков в ООН в Нью-Йорке.

Антон Загоруйко

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