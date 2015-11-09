Сегодня состоится всеукраинский радиодиктант

Сегодня в 11.00 в Украине состоится традиционный всеукраинский радиодиктант.

Проверить свои знания на грамматику может каждый желающий, сообщается на сайте Министерства культуры.

Прямая трансляция спецпроекта начнется в 10.10 на Первом Национальном телеканале, на Первом канале (УР-1) и на канале "Культура". Напомним, всеукраинский диктант приуроченный ко Дню украинской письменности и языка.

Также планируется установить радиомосты с украинцами в Австралии, Китае, Польше, России и Португалии.

В прошлом году накануне Дня письменности и языка и в рамках празднования 90-летия Украинского радио, в четырнадцатый раз состоялся Всеукраинский диктант национального единства.

Напомним, в Нежине Черниговской области разразился скандал, когда преподаватель русского языка дала ученикам 8 класса пропагандистский диктант, прославлявший "Великую Русь и Москву".