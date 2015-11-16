Ивана Ганзеру на написания песни "Путину хана" вдохновила экскурсия на кладбище

Первый победитель телепроекта "Голос країни", певец Иван Ганзера считает, что украинский шоу-бизнес всегда был сильно ориентирован на российский рынок.

Об этом он рассказал во время чата на "Главреде".

На вопрос, что он думает по поводу тех коллег, которые продолжают активно выступать в России, Ганзера отвечает: "Если смотреть на этот вопрос с чисто коммерческой точки зрения, то могу понять тех коллег, которые ездят выступать в Россию. Украинский шоу-бизнес всегда был сильно ориентирован на российский рынок. Многие наши артисты выступали тогда и выступают сейчас в РФ. Их можно понять, это их работа. У них большой штат работников разного рода, и его нужно кормить — нельзя бросить все и прекратить выступать в России, мгновенно переориентироваться на новый рынок. Это тот же рынок".

Сам певец не согласился бы выступать в России сегодня, и при нынешних раскладах на русском языке не пел бы. "Например, если взять любую другую отрасль, то есть много заводов, которые ориентировались на Россию, и им сейчас тоже сложно найти потребителя на других рынках. Что касается меня лично, то я пою на украинском. Если бы мне сейчас предложили выступить в России, то на 99% я уверен, что отказался бы. Сейчас все, что связано с Россией, у меня вызывает негативные эмоции. Я бываю в зоне АТО, общаюсь с ребятами, и там очень много неприятных вещей, о которых не говорят в новостях".

Также Ганзера рассказал, что его вдохновило написать композицию "Путину хана". " Где-то, год назад у меня вышла композиция "Путину хана", сделал коллаж с видеорядом, где мне помогли спеть любимые артисты Путина. И на эту композицию меня вдохновила одна из первых поездок в Старобельска Луганской области. Местные сделали нам экскурсию (хотя это трудно назвать экскурсией). Нас повели на кладбище: там на крестах вместо фамилий и имен, были просто номера. Как нам рассказали, эти люди просто накрыла русская артиллерия через границу. Когда ты понимаешь, что там лежит неузнанная человек, а на мирной территории ее ждет семья, хочется петь не только о том, что Путину хана, но несколько иное, нецензурной языке. Сложно поверить, что в XXI веке война между Украиной и Россией. Люди, которые часто ездят в зону АТО, даже не сомневаются, что это война между Украиной и Россией, и никакой гражданской войной там и не пахнет".

Напомним, участница шоу "Голос країни" и подопечная Вакарчука — Кристина Соловий презентовала новый клип.