Александр Пономарев споет с симфоническим оркестром

Популярный украинский певец Александр Пономарев вскоре отыграет новый экспериментальный концерт и мечтает написать мелодию к фильму в он-лайн режиме.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Я уже даже писал сопровождение к двум ТВ-фильмам. У меня также есть одна пока не реализованная мечта: очень хочу написать музыку во время просмотра фильма в реальном времени, как это делают в Голливуде. Хочу найти оркестр, который хорошо умеет импровизировать, набросать какой-то костяк, главную мелодию, а потом, отталкиваясь от нее прямо перед экраном, писать саундтрек. Это должен быть очень захватывающий проект! Надеюсь, очень скоро в Украине снимут такое крупнобюджетное кино, которое поможет воплотить мою мечту в реальность", — поделился своей мечтой музыкант.

Также певец рассказал о предстоящем концерте и пообещал, что будет много сюрпризов. "Сюрпризов будет много! Для меня это первый концерт с большим симфоническим оркестром — я давно об этом мечтал. Это будет очень интересный музыкальный эксперимент — мои эстрадные песни, 50 музыкантов оркестра и, как я их называю, госпел-хор — около 20 вокалистов-участников проекта "Голоса страны". Еще со мной выступят мои коллеги — Руслана, Наташа Могилевская, Настя Каменских, Маричка Бурмака, а ведущим будет Анатолий Анатолич", — заявил Пономарев.

Напомним, Мозговая год не разговаривала с родителями из-за Пономарева.