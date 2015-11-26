Марина Влади продала посмертную маску Высоцкого за 55 тысяч евро

Посмертная маска советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого продана за 55 тысяч евро.

Вещи на торгах в парижском аукционном доме "Друо" были выставлены его вдовой Мариной Влади, пишет Интерфакс.

Такжде был продан автограф последнего стихотворения поэта, написанного на проездном билете парижского метро 11 июня 1980 года. Стихотворение посвящено Влади и было продано за 200 тысяч евро.

Изначально маска оценивалась 30-50 тысяч евро, стихотворение ― в 10-15 тысяч.

Также на аукционе было выставлено множество фотографий, отражающих жизнь Высоцкого. Так, две фотографии Высоцкого в роли Гамлета проданы за 1200 и 2000 евро при начальной цене 200 и 150 евро.

За 3800 евро продана серия из трех фотографий на фон афиши "Гамлета", за 4000 евро ― серия из семи фотографий актера в роли Дон Жуана из фильма "Маленькие трагедии".

Большинство снимков сделано известным советским и российским фотографом Валерием Плотниковым.

Ранее вдова поэта объяснила решение продать личные вещи супруга переменами в жизни и переездом из большого двухэтажного дома в городе Мезон-Лаффит (в 20 км к западу от Парижа), где она жила одна, в небольшую квартиру поближе к французской столице. Она добавила, что при переезде все вещи с собой не увезешь, и потому ей приходится расстаться с частью дорогих ей вещей.

Напомним, ранее журналисты по ошибке "похоронили" Марину Влади.

Фото ТВ Центр