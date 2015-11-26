Марина Влади продала посмертную маску Высоцкого за 55 тысяч евро

26 ноября 2015, 11:19

Также с молотка ушло и стихотворение поэта, написанное на проездном билете 

Вещи Высоцкого ушли с молотка

Посмертная маска советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого продана за 55 тысяч евро.

Вещи на торгах в парижском аукционном доме "Друо" были выставлены его вдовой Мариной Влади, пишет Интерфакс.

Такжде был продан автограф последнего стихотворения поэта, написанного на проездном билете парижского метро 11 июня 1980 года. Стихотворение посвящено Влади и было продано за 200 тысяч евро.

Изначально маска оценивалась 30-50 тысяч евро, стихотворение ― в 10-15 тысяч.

Также на аукционе было выставлено множество фотографий, отражающих жизнь Высоцкого. Так, две фотографии Высоцкого в роли Гамлета проданы за 1200 и 2000 евро при начальной цене 200 и 150 евро.

За 3800 евро продана серия из трех фотографий на фон афиши "Гамлета", за 4000 евро ― серия из семи фотографий актера в роли Дон Жуана из фильма "Маленькие трагедии".

Большинство снимков сделано известным советским и российским фотографом Валерием Плотниковым.

Ранее вдова поэта объяснила решение продать личные вещи супруга переменами в жизни и переездом из большого двухэтажного дома в городе Мезон-Лаффит (в 20 км к западу от Парижа), где она жила одна, в небольшую квартиру поближе к французской столице. Она добавила, что при переезде все вещи с собой не увезешь, и потому ей приходится расстаться с частью дорогих ей вещей.

Напомним, ранее журналисты по ошибке "похоронили" Марину Влади.

Фото ТВ Центр 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
аукцион поэт Владимир Высоцкий маска стихотворение Марина Влади
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять