В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео
21 декабря 2015, 14:57
В этом году на выставке в Доме дипломатов представлена Украина.
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео facebook.com/ukrainians.japan
В японском городе Йокогама в Доме дипломатов открылась выставка "Украинское Рождество".
Об этом со ссылкой на страницу в Facebook украинцев в Японии "Краяни".
В этом городе уже 16 лет зимой происходят подобные выставки. Их цель — ознакомить жителей и гостей города с народными традициями празднования Рождества в разных странах мира.
В этом году на выставке в Доме дипломатов представлена Украина, а также Британия, Канада, Франция, Австрия, Австралия и Германия. Экспозицию можно будет посетить на протяжении трех недель после ее открытия.
Дети из украинской школы продемонстрировали на выставке "украинского Рождества", как плести Рождественские поделки, а также провели мастер-класс по писанкарству.