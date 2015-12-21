В Японии решили отпраздновать "Украинское Рождество": опубликованы фото и видео

В японском городе Йокогама в Доме дипломатов открылась выставка "Украинское Рождество".

Об этом со ссылкой на страницу в Facebook украинцев в Японии "Краяни".

В этом городе уже 16 лет зимой происходят подобные выставки. Их цель — ознакомить жителей и гостей города с народными традициями празднования Рождества в разных странах мира.

В этом году на выставке в Доме дипломатов представлена Украина, а также Британия, Канада, Франция, Австрия, Австралия и Германия. Экспозицию можно будет посетить на протяжении трех недель после ее открытия.

Дети из украинской школы продемонстрировали на выставке "украинского Рождества", как плести Рождественские поделки, а также провели мастер-класс по писанкарству.

Напомним, Мишель Обама готовит для супруга-президента полезный подарок на Рождество.

Видео: UA:Перший