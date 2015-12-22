Сценарист сериала "Война и мир" в процессе работы разрезал книгу пополам

Сценарист Эндрю Дэвис, который работает над адаптацией романа "Война и мир", в процессе работы над сценарием разрезал книгу Льва Толстого кухонными ножницами.

Как сообщает УНН со ссылкой на издание The Telegraph, сценарист сделал это, чтобы "не быть во власти литературного произведения".

По словам Девиса, он просто "взял кухонные ножницы и разрезал книгу на две части". "Я поглощал книгу столькими способами, сколько было возможно. Кроме моей испорченной книги в мягкой обложке, я также взял "Войну и мир" в электронной версии и читал ее на пляже. А когда я вернулся домой, то у меня была аудиокнига в машине, которую я слушал снова и снова, пока история не стала такой же знакомой, как моя собственная жизнь", — рассказал сценарист.

В результате Дэвис понял, что роман, по сути, рассказывает о жизни трех молодых персонажей, которые пытаются найти счастье и правильный путь в жизни в России, которая втянута в войну с Наполеоном. Он подчеркнул, что понял, чего хочет от своей адаптации: "Живая актуальная, молодая драма, обратится к современной чувствительности и найдет точки соприкосновения между нашим миром и миром Толстого".

По его словам, он посмотрел две предыдущие адаптации, сделанные в Великобритании (сериал BBC 1972) и США (фильм 1956г. с Одри Хепберн). Каждая из них, по его мнению, имеет как сильные, так и слабые стороны.

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