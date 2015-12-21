Ефросинина снимается в фильме о маньяке

Почти 15 лет в Украине не снимали сериалов про маньяков (последней громкой картиной был сериал "День рождения Буржуя") — и вот процесс пошел.

Об этом пишут Вести.

Снимает детектив "Тройная защита" режиссер Анатолий Матешко ("Плен"), сценарий написал украинский писатель Андрей Кокотюха ("Червоный"), а в главной роли — телеведущая Маша Ефросинина.

Матешко поделился с нами, почему взял в фильм телеведущую: "В кастинге на главную женскую роль участвовало десять актрис. Но потом пришла идея попробовать Машу. Я попытался убрать все эти ее телевизионные клише. И, думаю, зрителей ждет сюрприз".

А сама Ефросинина говорит, что когда ее позвали, она напряглась: "У меня не было актерской школы, на что режиссер, шутя, сказал: "Но детский сад же был!", имея ввиду мой небольшой опыт работы в театре. Я решила, что нужно быть полной дурой, чтобы отказать Матешко, и пошла на кастинг наряду с другими актрисами". Премьера на канале "Украина" — в 2016-м.

"Да, трупов в этом фильме будет много", — философски замечает Матешко. А каскадер Павел Авилов пообещал: "А еще будут погони, взрывы, падения с крыши".

По сюжету три друга — Боб, Макс, Воха — влюблены в Тому. Повзрослев, Борис, Максим и Владимир становятся оперативниками, а Тамара — адвокатом. Она выходит замуж за Макса, но вскоре супруг погибает при задержании. Боб уверен, что его застрелил маньяк, на след которого и вышел Макс, а в милиции считают, что это просто трагическая случайность. Борис ссорится с Владимиром и уходит из милиции, но следствие продолжает. И все так же, как раньше, влюблен уже во вдову. И не только он. Маньяк, на счету которого десятки жертв, тоже неравнодушен к красивой женщине...

"Идея сериала родилась еще в 2011 году, и снимать планировали с Матешко, но не срослось, и наши пути на четыре года разошлись, — говорит писатель Андрей Кокотюха. — В этом фильме заложен западный подход: минимально эмоций, максимально — логики развития событий. Это выверенная и по-циничному просчитанная история. После "Дня рождения Буржуя" в Украине впервые снимают сериал о маньяке. Это не серийный убийца, которого ведут амбиции, как Кудлу в "Буржуе", а человек с психическими отклонениями. Он дает градус опасности. Но продюсеры мне сказали усилить мелодраматическую составляющую, а именно — любовную историю, связанную с Тамарой, которую играет Ефросинина...".

Напомним, украинский фильм номинирован на Оскар.