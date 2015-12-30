Жерар Депардье сыграет Сталина

Актер Жерар Депардье собирается сыграть роль Иосифа Сталина в новом французском фильме актрисы и режиссера Фанни Ардан.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на Hollywood Reporter.

Депардье будет играть советского диктатора в адаптации романа Жана-Даниэля Балтассата Le Divan de Staline.

Сюжет основан на происходящих в 1950-х годах событиях, когда Сталин обсуждает с художниками заказ на памятник самому Сталину.

Фильм будет производиться французско-португальской компанией Leopardo Filmes, а Мосфильм обеспечит костюмы и реквизит.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выделил 2 миллиона долларов на съемки фильма "Нормандия-Неман" с Жераром Депардье. Картина должна стать совместным продуктом Франции, России и Беларуси.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Ющенко признался, что раньше Депардье обкладывал Путина матом.