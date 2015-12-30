Жерар Депардье сыграет Сталина

В адаптации романа Жана-Даниэля Балтассата Le Divan de Staline.
Актер Жерар Депардье собирается сыграть роль Иосифа Сталина в новом французском фильме актрисы и режиссера Фанни Ардан.
Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на Hollywood Reporter.
Депардье будет играть советского диктатора в адаптации романа Жана-Даниэля Балтассата Le Divan de Staline.
Сюжет основан на происходящих в 1950-х годах событиях, когда Сталин обсуждает с художниками заказ на памятник самому Сталину.
Фильм будет производиться французско-португальской компанией Leopardo Filmes, а Мосфильм обеспечит костюмы и реквизит.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выделил 2 миллиона долларов на съемки фильма "Нормандия-Неман" с Жераром Депардье. Картина должна стать совместным продуктом Франции, России и Беларуси.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Ющенко признался, что раньше Депардье обкладывал Путина матом.