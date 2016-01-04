Disney выпустит пятую часть "Индианы Джонса"

Исполнит ли Харрисон Форд главную роль в картине "Индиана Джонс 5", неизвестно наверняка.

Съемки пятой части Индиана Джонс состоятся, сообщил продюсер ленты Роберт Айгер, пишет gordonua ссылаясь на Inquisitr.

Кто именно исполнит роль Индианы Джонса, пока неизвестно, как и подробности сюжета пятой части франшизы.

Ранее режиссер Стивен Спилберг говорил о том, что главную роль исполнит Харрисон Форд.

73-летний Форд недавно завершил работу над ролью Хана Соло в картине "Звездные войны".

В 1981 году на экраны вышла первая часть франшизы — "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега" с Харрисоном Фордом в главной роли.

Напомним, ранее Харрисон Форд получил награду за неоценимый вклад в производство кино.