Автор рок-гимна Украины: поражает не война, а порядочность солдат

6 января 2016, 15:27

Он считает, что на передовой все искренне, а в реальной жизни — нет.

Никита Рубченко

В зоне АТО на Донбассе сформировалось новое общество, искреннее и настоящее.

Об этом рассказал рок-музыкант, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, автор рок-версии Гимна Украины Никита Рубченко на чате в "Главреде".

"Не могу сказать, что война чем-то поражает. Но в зоне боевых действий меня поразила абсолютно честная порядочность в рядах наших солдат, искренность, патриотизм. И еще то, что проблемы городской суеты там становятся просто ничем. Когда ты возвращаешься из зоны АТО и видишь, чем тут занимаются люди, периодически становится просто смешно. Потому что там, на передовой, все настолько искренне, честно и, как говорится в рок-музыке, "трушно", что иногда оттуда не хочется уезжать. Можно сказать, что там сформировалось новое общество, новое поколение, действительно гордость нации. И, несмотря на экстремальные погодные условия, там очень тепло, уютно. Там ты себя чувствуешь безопасно", — рассказал музыкант.

Также музыкант поделился впечатлениями от концертов, которые он играл для солдат. "В основном мы стараемся играть перед военными в лагерях и последние несколько концертов отыграли фактически на передовой. Как правило, это маленькие уютные камерные концерты для 10-20 человек. Мы выступали там, куда, в принципе, еще ни один артист не доезжал с концертом", — рассказал рокер.

Напомним, Рубченко является основателем нового направления рок-музыки: он соединил в одном инструментальном жанре рок с украинскими народными инструментами и симфоническим оркестром.

В марте 2014 года выпустил клип на рок-версию Гимна Украины, который принёс ему популярность. В ноябре 2014 года снял совместный клип с Анастасией Приходько на песню "Герої не вмирають". В кадре, помимо исполнителей, присутствовали военные и участники Евромайдана. В августе 2015 года снял очередное видео в харьковском замке Шаровка. Клип является первой частью серии музыкальных видео-работ под названием "Castle session", которая увидела мир в декабре 2015.

Напомним, Рудницкая неожиданно спела с Одольской и Попадюком для воинов АТО.

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АТО Рубченко Рок-гимн
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