Рудницкая неожиданно спела с Одольской и Попадюком для воинов АТО

На днях всело Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области прибыл столичный благотворительный десант.

Киевские волонтеры, среди которых художественное агентство "Территория А", Клуб успешных женщин Киева, Ассоциация благотворителей Украины, ОО "Берегиня", Event-group PR MUSI,газета "Порадниця", волонтеры и артисты привезли с собой подарки и отличное настроение.

Первой их остановкой благотворителей стал Центр социально-психологической реабилитации детей "Переяслав", где идет ремонт помещений, поэтому любая помощь очень важна. Поразило, что дети и взрослые не бросились рассматривать подарки, а начали обнимали гостей, как добрых знакомых. Звезды здесь не редкость. Столовая, где принимали гостей, как оказалось, отремонтирована на средства покойного Сергея Ларькина (Ларсона).

В украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны, где сейчас проходят лечение наши защитники, столичные гости передали в отделение реабилитации воинов АТО вещи, вкусности, сантехнику и даже унитазы. А финальной точкой путешествия был большой концерт "Территория А" собирает друзей".

В клубе госпиталя зрители начали собираться задолго до начала концерта - такого количества звезд здесь давно не видели! Публика сразу начала подпевать "Красную Руту" замечательном автору и исполнителю Олегу Павлишину, подтанцовывали очаровательным девушкам из группы "Красота". Особенно внимательно присутствуют слушать народного артиста России Владимира Назарова, который не только пел, но и рассказывал, почему он с нынешней России эмигрировал в Украине. Невероятно оживилась публика, когда Марина Одалиска спела песню "Твой самолет". Этот момент ностальгии вернул всех в эпоху легендарного хит-парада "Территория А", даже из-за кулис артисты кричали: "Дя-ку-є-мо!".

Заставила всех плакать Марина под свою песню "Я забуду твои глаза".

Аплодисментами зал встречал гениального украинского скрипача из Канады Василия Попадюка, после первой композиции зал стоя аплодировал и кричал "Браво!".

Неожиданностью концерта стало трио в составе Анжелики Рудницкой, Марины Одольской и Василия Попадюка, которые исполнили вместе песню "Якщо любиш ― кохай". Финальной точкой благотворительного концерта было выступление постоянного лицо "Территории А" Анжелики Рудницкой. Гимн Украины традиционно пели все ― и артисты, и благотворители, и зрители.

"Территория А" приглашает к общему благодеяния всех желающих, ― рассказывает организатор и инициатор акции Анжелика Рудницкая. ― Я очень благодарна всем добрым людям с большими сердцами, которые откликаются на мои просьбы помочь нашим раненым и детям. Убеждена, что не только материальные вещи, но и наше общение и песни дадут колоссальный эффект и станут вдохновением для выздоровления воинов. Особенно благодарна моим коллегам ― артистам, которые благотворно выступают уже не первый раз на наших концертах. Приятно, что именно таким образом мы отмечаем 20-летие легендарного хит-парада "Территория А". Надеюсь, за год празднования нашего 20-летия мы успеем организовать 20-ти концертов для наших защитников".

Напомним, певица Анжелика Рудницкая изменила Александру Бригинцу с Костей Гнатенко.