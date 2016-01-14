В Голливуде хотят снять блокбастер об обороне донецкого аэропорта

Одна из голливудских компаний предложила жрналисту Сергею Лойко экранизировать его военный роман "Аэропорт".

Об этом сообщает общественное объединение Украинской в США Razom for Ukraine на своей странице в Facebook.

"Военный роман Сергея Лойко " Аэропорт " вышел в печать в Украине в сентябре 2015 и сразу стал бестселлером. На сегодня тираж книги составляет 40 тыс. Экземпляров. Издательства Польши, Грузии, Эстонии, Голландии и других стран приобрели права на перевод и печать книги на других языках. Одна из Голливудских студий предложила автору экранизировать книгу. А теперь книга доступна в продаже в США ", — говорится в сообщении организации.

Військовий роман Сергія Лойко "Аеропорт" вийшов у друк в Україні у вересні 2015 року і одразу став бестселером. На сього... Опубліковано Razom for Ukraine 10 січня 2016 р.

Однако пока неизвестно, какая именно компания решила экранизировать роман.

Напомним, выходец из России Сергей Лойко, который стал фотокорреспондентом одной из самых авторитетных газет в мире, рассказал о своем отношении к 23 февраля.