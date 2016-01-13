Фильм "Пятьдесят оттенков серого" может стать лидером премии "Золотая малина"

Стали известны претенденты на премию "Золотая малина", которая ежегодно вручается кинематографистам за самые сомнительные достижения, пишет Сегодня.

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Пятьдесят оттенков серого" – картина, рассказывающая об отношениях молодого миллиардера с садо-мазохистскими пристрастиями и скромной студентки университета, была выдвинута сразу в шести категориях.

В частности получить пластмассовую статуэтку, покрытую золотой краской из пульверизатора могут исполнители главных ролей в "оттенках" – Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

В самый обидный список попала и лента "Пиксели" – у фантастической комедии также шесть номинаций. Кроме того, на соискание антипремии выдвинуты проекты "Восхождение Юпитер", "Фантастическая четверка" и другие.

Напомним, в первый уикенд проката эротический фильм "50 оттенков серого" собрал почти 250 млн. долларов