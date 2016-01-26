Лазарев споет очередную купленную хр*нь на Евровидении — певец Лоза

Легендарный исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза жестко высказался относительно участия Сергея Лазарева в конкурсе "Евровидение-2016".

По мнению Юрия Лозы, российские исполнители не востребованы в Европе, пишет "Собеседник".

"У нас очень талантливый народ, но организовано все неправильно. Взять, к примеру, Евровидение — мы покупаем песню у шведов, потом наша девочка поет ее и занимает второе место, и что? В этом году туда едет Сергей Лазарев – уверен, споет очередную купленную хр*нь.

Француженка Патрисия Каас занимает на Евровидении восьмое место и тут же едет на гастроли по всей Европе, а наш Дима Билан побеждает и едет на гастроли в Казань, в Европе он никому не нужен", — цитирует Лозу издание.

Весьма категоричен исполнитель и в отношении телевидения. "Такая же ситуация у нас и на телевидении: всех талантливых людей оттуда разогнали, остались надутые индюки, которые покупают отработанный материал у американцев или европейцев. Проблема в том, что мы стали все копировать, ничего не делаем своего, при этом у нас есть талантливые композиторы, способные написать настоящие хиты для Евровидения, но они остались за бортом, мы теперь все идеи покупаем за рубежом", — высказался Лоза.

Напомним, ранее Юрий Лоза раскритиковал молодых исполнителей.