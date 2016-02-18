"Евровидение-2016": организаторы изменили правила подсчета голосов

Международный музыкальный конкурс "Евровидение" претерпевает изменения в подсчете полученных баллов.

Об этом говорится на esckaz.com.

Если раньше оценки зрителей и жюри суммировались, то теперь каждая страна будет объявлять вердикты жюри и зрителей отдельно.

Таким образом, участники будут отдельно получать баллы судей и поклонников с каждой страны. Оргкомитет конкурса обратился к новшествам ради сокращения времени самой церемонии, и чтобы ускорить процесс объявление результатов сразу после закрытия линий для голосования.

Сразу после результата выбора зрителями, каждая страна сообщит о результатах голосования национальных жюри. Итоговое решение относительно победителей будут объявлять уже ведущие. Так, спрогнозировать лидера турнирной таблицы будет крайне сложно, в отличие от предыдущих лет. Если, по каким-то причинам, голосование зрителей в определенном государстве не состоится, его заменит не вердикт жюри, а средний результат по голосованию других стран из корзин, утвержденных ЕВС и Оргкомитетом конкурса. Если две или больше стран получат одинаковое количество баллов, победителем будет объявлено государство-участник, получивший баллы от наибольшего количества стран (в данном случае, как ранее на конкурсе, будут приниматься во внимание комбинированные баллы жюри и зрителей).

Напомним, в России начали травлю Константина Меладзе из-за песни Джамалы на "Евровидение-2016".