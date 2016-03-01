Украинский рокер: Бойся, когда тебя хвалит москаль!

Истерика Кремля вокруг песни Джамалы на "Евровидение-2016" — признак того, что Украина сделала правильный выбор для конкурса.

Так заявил участник рок-группы Kozak System Владимир Шерстюк на чате в "Главреде".

"Признак того, что Украина что-то делает правильно, — это критика со стороны Москвы. Поэтому истерика Кремля означает, что мы все делаем правильно. Бойся, когда тебя хвалит москаль!", — сказал Шерстюк.

"Бесспорно, "Евровидение", как один из серьезных медийных конкурсов, является важным для позиционирования Украины как культурной державы, в глазах иностранных слушателей", — считает другой участник коллектива Иван Леньо.

Он также добавил, что Джамала попала в десятку с выбором песни. "Считаю, что именно нынешний выбор в пользу Джамалы был справедливым и правильным. Боль крымскотатарского народа как части Украины должен быть услышан мировым сообществом. Джамала, как художник, попала в десятку и с выбором песни, и с профессионализмом ее исполнения", — сказал Леньо.

Напомним, лидер группы Kozak System Иван Леньо поделился своими размышлениями о войне, отличиями, которые все-таки существуют между Востоком и Западом Украины.