Ада Роговцева рассказала о своей позиции относительно выступлений в России

Актриса Ада Роговцева рассказала о своей позиции относительно гастролей в России.

Об это она рассказала в интервью газете "Вечерний Киев".

Артистка считает, что нельзя называть братом того, кто идет на тебя войной.

Ада Роговцева с самого начала конфликта с Россией поддерживает Украину. В одном из недавних интервью артистка поделилась своим мнением относительно сложившейся ситуации, завив, что россияне не воспринимают украинцев за людей.

"Россияне, которые все время называли себя нашими "братьями", сейчас не воспринимают нас за людей. Когда-то на одном из российских телеканалов ведущий, вероятно, считая, что делает мне большую честь, назвал меня "ведущей российской актрисой". Я исправила его, сказав, что всегда была украинской актрисой, которая иногда работает в России. Он никак не мог с этим согласиться, не воспринимал всерьез такое заявление, я остановила запись и ушла из студии", — вспомнила Роговцева.

Принципиальна Роговцева и в своей позиции относительно выступлений в России.

"Никакие деньги не заставят меня изменить своей позиции. Я поддерживаю Родину перед агрессией колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня, моих детей и внуков опять называли рабами", — заявила она, добавив, что нельзя называть братом того, кто идет на тебя войной.

Напомним, Ада Роговцева рассказала, как отказалась выпить с Януковичем.