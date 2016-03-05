Армен Джигарханян срочно госпитализирован в Москве

Знаменитого актёра Армен Джигарханяна увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда.

Об этом пишет lifenews.

Известный актёр Армен Джигарханян попал в одну из московских клиник с подозрением на инфаркт миокарда. Всего несколько недель назад 80-летний артист проходил курс интенсивной терапии в московской больнице.

У Армена Борисовича ишемическая болезнь сердца. На фоне заболевания возникла нестабильная стенокардия. Армену Борисовичу по результатам обследования будет проведён курс интенсивной терапии, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, 80-летний Армен Джигарханян женился на 36-летней.