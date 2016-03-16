Харрисон Форд снимется в пятом "Индиане Джонсе"

В июле 2019 года в кинотеатрах выйдет пятый "Индиана Джонс" с бессменным Харрисоном Фордом в главной роли.

Об этом сообщает dw.com.

Режиссером пятого фильма из культовой франшизы снова станет Стивен Спилберг, а в качестве одного из продюсеров опять выступит Джордж Лукас.

Фильм, который выйдет спустя 11 лет после четвертого "Индианы Джонса", будет снят на киностудии Уолта Диснея. На момент выхода фильма Харрисону Форду будет уже 77 лет.

Недавно Форд снялся в седьмых "Звездных войнах", которые установили рекорд кассовых сборов в США.

Напомним, американского актера Харрисона Форда признали самым успешным за всю историю Голливуда.