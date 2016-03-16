"Ксена: принцесса-воин" станет лесбиянкой в ремейке сериала

Создатели сериала "Ксена: принцесса-воин" считают, что нет смысла в продолжении сериала не говорить прямо о любовных отношениях между героинями, на которые в 1990-х можно было только намекать.

Об этом пишет The Daily Mail.

В продолжении сериала 1990-х годов "Ксена: принцесса-воин" главные героини — Ксена и ее подруга Габриэль — будут лесбиянками.

Над ремейком работает американский телеканал NBC. Создатели считают, что любовные отношения героинь привлекут внимание и будут соответствовать духу времени.

По мнению рабочей группы сериала, нет смысла создавать ремейк "Ксены" и не раскрывать те отношения, на которые в 1990-х можно было только намекать.

Кто будет играть Ксену и ее подругу, неизвестно. Актриы Люси Лоулесс и Рене О'Коннор, которые исполняли главные роли в оригинальной версии сериала, отказались от участия в его продолжении.

Сериал "Ксена: принцесса-воин" стартовал в 1995 году и завершился в 2001-м, после шести сезонов.

Напомним, премьера сериала "Родственнички" уже 14 марта на "1+1".