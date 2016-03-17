Американская певица с молодым Гребенщиковым пела в ванной

Известная певица и популяризаторка постсоветского рока Джоанна Стингрей поделилась раритетными и легендарными снимками.

Об этом пишет ТСН.

На фото она изображена с молодыми легендами музыки — Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым.

Бывшая жена гитариста "Кино" и "Поп-механики" Юрия Каспаряна решила вспомнить веселые моменты, сфотографированные в Ленинграде и Москве с 1984-го по 1989-й и с 1989-го по 1996-й годы соответственно.

На фотографиях артистка улыбается вместе с культовым Гребенщиковым и его женой Ириной, Андреем Макаревичем, Вячеславом Бутусовым и Сергеем Галаниным. Не забыла Джоанна и о достаточно провокационном видео, на котором они с Гребенщиковым поют "I got you baby", сидя в ванной.

Совместные фото Джоанны и Бориса наталкивают на мысли об их "более чем дружеских" отношениях.

Отметим, сейчас 55-летняя исполнительница проживает вместе со своим мужем в Калифорнии.

Напомним, Гребенщиков высмеял российских журналистов.