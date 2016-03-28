Кушанашвили заявил, что скандальное интервью о поддержке России является "монтажной склейкой"

Скандальный российский журналист Отар Кушанашвили заявил, что сюжет, в котором он говорил о поддержке РФ — "чистой воды монтажная склейка".

Об этом идет речь в сообщении "Радио Вести".

"Я убежден, что это был монтаж. Я бы находил эту ситуацию комичной, если бы не подвергался критике и преследованиям за свои высказывания об Украине в России", — сказал он.

Он также прокомментировал инициативу народных депутатов Украины о запрете въезда для него в Украину.

"Тупицы — это же территория эскулапов. Должны эскулапы прийти и лечить депутатов Верховной Рады, запрещающих мне въезд туда. Потому что они выступили с ней (инициативой — ред.) только ради того, чтобы выступить", — сказал журналист, сообщает радио "Говорит Москва".

Также напомним, что еще год назад Кушанашвили утверждал, что в российское ТВ искажает факты о ситуации в Украине и намеревался переехать на работу в нашу страну.