Сегодня Гребенщиков спел в сквере Харькова: опубликовано фото

Во вторник утром, 5 апреля, в Харькове российская рок-группа "Аквариум" и ее лидер Борис Гребенщиков выступили на улице.

Об этом свидетельствует фото, выложенное музыкантом в Instagram.

В то же время агентство Укринформ уточнило, что он спел в сквере на Университетской горке, возле станции метро "Площадь Конституции".

"Утренние песни. Харьков", — подписал снимок лидер музыкального коллектива.

Напомним, 4 апреля в городе группа "Аквариум" отыграла концерт. Ранее сообщалось, что Борис Гребенщиков выступил в подземном переходе киевского метро — на станции "Золотые ворота".

Фото: instagram.com/bgrebenshikov