Сегодня Гребенщиков спел в сквере Харькова: опубликовано фото

Мероприятие состоялось недалеко от станции метро "Площадь Конституции".
Во вторник утром, 5 апреля, в Харькове российская рок-группа "Аквариум" и ее лидер Борис Гребенщиков выступили на улице.
Об этом свидетельствует фото, выложенное музыкантом в Instagram.
В то же время агентство Укринформ уточнило, что он спел в сквере на Университетской горке, возле станции метро "Площадь Конституции".
"Утренние песни. Харьков", — подписал снимок лидер музыкального коллектива.
Напомним, 4 апреля в городе группа "Аквариум" отыграла концерт. Ранее сообщалось, что Борис Гребенщиков выступил в подземном переходе киевского метро — на станции "Золотые ворота".