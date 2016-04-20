Семья Кузьмы "Скрябина" прокомментировала клип Алисы Вокс

Семья погибшего Андрея Кузьменко рассказали, что думают о новой работе экс-солистки группы Ленинград.

Об этом сообщает КП в Украине.

На днях российская певица Алиса Вокс презентовала свой дебютный клип на песню Кузьми Тримай її за руку, текст которой перевела на русский. После релиза видео на композицию Держи Вокс заявила, что совсем скоро выйдет альбом, полностью состоящий из песен украинского музыканта.

Издание связалось с родителями Андрея Кузьменко и попросила прокомментировать данную новость.

Оказалось, семья Кузьмы одобрила песню "Держи", а вот об информации по поводу нового альбома не слышала.

Кроме того, выяснилось, что переговоры насчет возможности исполнения композиций Андрея Алисой Вокс велись еще полгода назад. Авторские права на материал Скрябина принадлежат его вдове Светлане, которая и дала добро: "Все по согласию, никакого скандала или кражи авторского материала здесь нет. Разговоры со Светланой по этому вопросу были еще полгода назад, но мы не акцентировали на этом внимание. Это творческий эксперимент, ведь раньше в России песни Скрябина не крутили. Лично мы — только "за": на русском, на французском, да хоть на узбекском", — рассказала мама Кузьмы Скрябина — Ольга Кузьменко.

Напомним, в дебютном альбоме исполнительницы хита о лабутенах все песни написаны Скрябиным.