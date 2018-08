Продюсер Rolling Stones и Led Zeppelin прокомментировал высказывания Юрия Лозы

Продюсер Джимми Дуглас, работавший с Led Zeppelin и The Rolling Stones, обладатель двух премий "Грэмми", прокомментировал мнение российского певца Юрия Лозы, который раскритиковал творчество легендарных рок-групп.

Об этом сообщает НСН.

Дуглас заявил, что The Rolling Stones проделали огромный путь в своей карьере и то, чем сейчас является их музыка, — нечто качественно иное по сравнению с началом их музыкального пути и первыми альбома. Те же характеристики касаются и Led Zeppelin.

"Эти парни проделали огромный путь в своей музыке. Довольно интересные обвинения, но я вынужден с ними не согласиться", — заявил Джимми Дуглас.

Он подчеркнул, что ожидать чего-то принципиально нового от музыкантов такого уровня не имеет смысла.

"Если хочется какой-то новой музыки, то лучше слушать современных музыкантов. Эти группы уже сделали так много, и их слушает такое число людей, что им ничего делать не нужно", — подчеркнул Дуглас.

При этом он признался, что обвинения Юрия Лозы звучат очень интересно, и поинтересовался, кто это такой и сколько ему лет: "Who is mister Loza? How old is he?", — спросил продюсер Led Zeppelin и The Rolling Stones.

Ранее Юрий Лоза, известный, в основном по песне "Плот", раскритиковал группы The Rolling Stones и Led Zeppelin за плохую музыку. Также российский музыкант сообщил, что не собирается слушать новый альбом "роллингов", так как, по его мнению, пластинка наверняка получилась скучной. Кроме знаменитых рок-музыкантов, от Юрия Лозы досталось и Моцарту.

