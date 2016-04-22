Скандал на Евровидении: страну-соседку Украины сняли с конкурса

Европейский вещательный союз (ЕВС) отозвал разрешение на членство румынского общественного вещателя Televiziunea Romana (TVR) после невыплаты долгов на общую сумму 16 миллионов швейцарских франков (около 416 млн грн).

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальную страницу конкурса.

TVR также не сможет принимать участие в Евровидении 2016 и потеряет доступ к другим услугам членов ЕВС, включая Eurovision News и Sports News Exchanges, право вещания конкретных спортивных мероприятий, правовых, технических и научно-исследовательских экспертиз и лоббистских услуг. Решение было принято после того, как крайний срок, который дали румынскому правительству, чтобы заключить соглашения для погашения задолженностей истек в среду 20 апреля.

Представитель Румынии будет снят с участия во втором полуфинале конкурса Евровидение 2016, который состоится 12 мая 2016 года.

Порядок выступления других 18 исполнителей останется прежним. "Это, конечно, разочарование для артиста, выбранного для представления Румынии, для наших коллег в TVR, которые подготовили свое участие так хорошо в этом году и, не в последнюю очередь, для румынских зрителей и многочисленных поклонников Евровидения в стране", — сказал Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса Евровидение от имени ЕВС.

На вопрос, что это означает для Шведской телекомпания SVT, которая принимает конкурс, Санд ответил: "Как и со всеми участниками, SVT тщательно готовилась к румынскому исполнителю в течение последних недель, и убрать его на такой поздней стадии, конечно, немного дезориентирует, но это не повлияет негативно на Евровидение 2016 в любом другом смысле". В результате вывода прекращения услуг членства TVR после неоднократных невыплат долгов, вещатель не будет иметь доступ к сигналу из Стокгольма, и, таким образом, не будет в состоянии транслировать Евровидение в 2016 году.

Напомним, Yurko Yurchenko назвал Джамалу претендентом номер один на победу в "Евровидении-2016".