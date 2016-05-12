В Каннах стартовал 69-й кинофестиваль

69-й Международный каннский кинофестиваль открылся вечером среды, 11 мая, новой романтической ретрокомедией американского режиссера Вуди Аллена "Светская жизнь".

Об этом сообщает dw.com.

Впервые за 8 лет в основном конкурсе участвует немецкий режиссер — Марен Аде.

На первый показ 12-дневного фестиваля по красной ковровой дорожке продефилировали снявшиеся в фильме голливудские актрисы Кристен Стюарт и Блейк Лайвли, а также звезды кино и шоу-бизнеса Сьюзан Сарандон, Джулианн Мор, Наоми Уоттс, Виктория Бекхэм и Джастин Тимберлейк.

Перед многочисленными камерами предстали и девять членов жюри — его председатель автор картины "Безумный Макс" Джордж Миллер, а также французская актриса Ванесса Паради, звезда американского кино Кирстен Данст, канадский актер и продюсер Дональд Сазерлэнд и другие известные кинематографисты.

Им предстоит оценить 21 картину конкурсной программы, среди которых — работы испанца Педро Альмодовара, американца Шона Пенна, двукратных лауреатов фестиваля бельгийских братьев Дарденн.

На главный трофей фестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" претендует и немецкая картина "Тони Эрдман" режиссера Марен Аде (Maren Ade). Германия принимает участие в конкурсной программе Канн впервые за последние восемь лет.

Всего на Каннском фестивале в 2016 году будет показано около 90 фильмов, победителей объявят 22 мая.

После парижских терактов 2015 года французские власти значительно усилили меры безопасности мирового кинофестиваля: в Канны были дополнительно стянуты сотни полицейских, залы постоянно проверяются на наличие взрывных устройств, посетителей досматривают перед входом.

Напомним, Ванесса Паради и Кирстен Данст уже прибыли в Канны на кинофестиваль.