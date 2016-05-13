Продюсер назвал самую большую проблему украинского кино

Украинские режиссеры бесцельно снимают фильмы.

Об этом рассказал арт-продюсер, работающий и над короткометражками для Каннского кинофестиваля, и над мировыми арт-проектами, Александр Новиченков на чате в "Главреде".

"Большая проблема нашего кино, по моему мнению, в том, что его снимают без цели. А необходимо понимать, что это кино нужно ещё продать, вернуть затраченные средства на картину и попытаться заработать. Нужно осознавать, что с таким количеством кинозалов в Украине это нереально. Когда люди берутся за проект, они довольно призрачно оценивают, зачем они это кино снимают", — сказал Александр.

От также добавил, что и у него был подобный опыт. "Я сам с этим столкнулся, работая над своим первым фильмом. Нашей целью тогда был Каннский кинофестиваль. Но что делать с фильмом после, я просто не знал. Сейчас уже стал умнее", — заявил продюсер.

Напомним, российский кинематограф терпит убытки.