Первое интервью Джамалы после победы: певицу ждет звание "народной артистки"

Украинская певица Джамала, которая блестяще выступила на"Евровидении-2016", дала первое интервью журналисту украинского телеканала.

Певица поблагодарила всех, кто внес свой вклад в долгожданную для страны победу, пишет Цензор.НЕТ.

"Это не только моя победа, это победа целой команды, которая меня вдохновляла, давала мне силы", — отметила Джамала.

Она также передала привет всему украинскому Крыму.

"Мой родной Крым, я очень хотела, чтобы ты меня услышал...Когда ты откровенно поешь о той боли, которую чувствуешь, это не может быть безразлично...Я поняла, что Европа нас слышит, что она все поняла", — добавила она.

В свою очередь, министр культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook заявил, что Джамалу наградят званием "Народная артистка Украины".

"Уже переговорили с коллегами, готовим документы от Минкультуры на получениеДжамалой звание — народная артистка. Потому что, кто бы как не относился к таким наградам, а это небольшой комплимент от государства, символическая, но приятная благодарность", — отметил Нищук.

Кроме того, исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд высказал уверенность, что Украина, несмотря на сложную ситуацию в стране, учитывая конфликт на Донбассе, сможет гарантировать безопасность участникам конкурса в 2017 году, пишет Deutsche Welle.

"Уверен, что ты и жители Украины подарят нам радушный прием и смогут обеспечить нашу безопасность", — подчеркнул Санд.

Обращаясь к Джамале продюсер сказал: "То, что вы сделали сегодня, стало большим событием для Европы. Это было что-то, что надолго останется в сердце, и мы гордимся вами".

Он отметил, что певица "получила огромную поддержку со стороны жюри и телезрителей", — сообщается на сайте конкурса.

"Я хочу поздравить вас и вашу команду. Мы очень рады приехать в Украину для проведения "Евровидения" там в 2017 году", — отметил Ола Санд.

По его словам, руководство конкурса "уже очень скоро" приступит к переговорам с украинской стороной о проведении "Евровидения 2017".

"В 2005 году "Евровидение" было организовано Национальной телекомпанией Украины на высшем уровне (21 мая 2005 года конкурс впервые проходил в Украине, право провести его было получено после победы певицы Русланы на "Евровидении" 2004 года в Стамбуле.— Ред). Это было фантастическое событие, и я уверен, что вам удастся повторить это снова", — подчеркнул продюсер.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс, Ингрид Дельтенре, в свою очередь, пояснила, что организаторы конкурса хотят послать четкий сигнал, несмотря на "полярность реакций в Европе".

"Это сигнал толерантности, открытости и многообразия мнений", — заявила она.

Сама Джамала, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, должен ли конкурс пройти в Крыму, сказала: "Надеюсь, "Евровидение" пройдет в Украине".

Джамала победила 61-м песенном конкурсе "Евровидение", финал которого состоялся 14 мая. Со своей песней "1944" она опередила по результатам голосования жюри и зрителей представителей Австралии и России, которые заняли соответственно второе и третье места.

Видео: UA:Перший