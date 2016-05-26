НБУ презентовал монеты Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Национальный банк Украины презентовал монеты "Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

Так, 25 мая в рамках празднования 72-й годовщины депортации крымских татар в Музее денег Национального банка Украины состоялась презентация памятных монет "Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

"В конце прошлого года, Верховная Рада Украины признала принудительное выселение крымскотатарского населения с территории Крымского полуострова в 1944 году геноцидом. 18 мая в Украине объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Национальный банк Украинывнимательно следит за общественно-политической жизнью государства и не мог остаться в стороне и выпустил две памятные монеты, посвященные трагическим страницам истории крымскотатарского народаˮ, — рассказала заместитель начальника отдела нумизматической продукции и маркетинга Департамента денежного обращения НБУ Виктория Сузанская.

Участие в презентации приняли уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, председатель Государственной службы Украины по вопросам АР Крым и г. Севастополя Нариман Устаев; представители Государственной службы Украины по вопросам АР Крым и г. Севастополя и Национального банка Украины, а также авторы эскизов монет Владимир Таран, Сергей и Александр Харуки.

Напомним, в Нацбанке заговорили об изъятии из оборота мелких монет.