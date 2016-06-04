В России сужается круг посвященных в тайны подготовки войны против Украины — писательница

Украинская писательница Ирина Аниловская считает, что в Российской Федерации сужается круг людей, посвященных в тайны подготовки войны страны против нашего государства.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя информацию о смерти в Москве 30 мая временного поверенного посольства РФ в Украине — Андрея Воробьева.

По ее словам, дипломат после отзыва посла России Михаила Зурабова в феврале 2014 года фактически руководил работой российского посольства в Киеве.

"Тот факт, что о нем мало кто слышал неудивителен. Он никогда не стремился к публичности, поскольку вся его профессиональная деятельность к этому не располагала", — отметила литератор.

В то же время она подчеркнула, что Воробьев "стал местоблюстителем посла два года назад и, безусловно, если не контролировал, то знал многие тайны подготовки войны России в Украине, ведения специальных операций, финансирования резидентуры и агентов".

"И вот, он умирает скоропостижно от сердечного приступа в Москве (не в Киеве) и сообщение об этом приходит в страну, где он возглавляет посольство только на пятый день и, в общем, никак и нигде не комментируется", — добавила Аниловская.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ на 52-м году жизни скончался замначальника штаба ВДВ генерал-майор Александр Шушукин, который командовал захватывавшими Крым десантниками.