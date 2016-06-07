Кушанашвили об оккупации Крыма: это рай, ставший чистилищем для России

7 июня 2016, 15:23

Крым — это одиссея грандиозного проигрыша тех, кто считает себя триумфатором, говорит шоумен.

Отар Кушанашвили

Оккупация Россией Крыма стала адом для россиян, которые стали беднее из-за санкций Запада, а президент Владимир Путин надеялся, что захватив полуостров, он поднимет собственный рейтинг в глазах обычных граждан.

Об этом известный российский шоумен, телеведущий и журналист грузинского происхождения Отар Кушанашвили написал в письме, которое прислал интернет-изданию "Гордон".

В нем телеведущий рассуждает, почему "Крым — это рай, ставший чистилищем" для России.

Редакция публикует письмо Кушанашвили без сокращений и с сохранением авторской стилистики и орфографии.

"Ведь что такое Крым, если исключить мудреные дефиниции? Крым — это одиссея грандиозного проигрыша тех, кто считает себя триумфатором; псевдорусская квазирулетка в поддавки самому себе; уравнение хамства, известного каждому: когда слова "слышь, это мое" звучат как приговор, а смотрятся памятником среднему пальцу.

Крым – это гангстерский кунштюк ВВП (Владимира Владимировича Путина — ред.), который на каких-то главных весах перевесит все то, что он сделал за вечность, которую правит.

Крым — это взгляд шпаны свысока на обывателей, проверка благонадежности для "вежливых" подхалимов.

Когда-нибудь окажется, что те, кто захапал Крым, обернутся беспомощными чайками, попавшими в нефтяное пятно.

За каким чертом, ответьте мне без истерики, присоединяли Крым (чтобы не провоцировать пену изо ртов, намеренно употребляю слово "присоединить")? Отвечают, закипая: "ЧТОБ БЫЛ НАШ". Но по-человечески если: а так он был чей?

Ты мог в любой момент попасть в крымский эдем, тебе никто не мешал. Крымская история, вся, держится на контрапункте бесстыдства и невежества. Визжа: "КРЫМ — НАШ!", эти люди даже не об истории пекутся, потому что, чтобы радеть об истории, ее ведь знать надо.

Мудрено рыдать о беспредельности Земли Русской или стенать-стонать о величии русского оружия, когда думаешь, что Кутузов и Жуков были однополчанами, а Суворов отдавал приказы Рокоссовскому, и думаешь, что Румянцев-Задунайский и Потемкин-Таврический — бывшие мужья псевдопевицы Ирины Салтыковой.

Никого не занимал Крым, за вычетом единиц, — ни в качестве затейливой истории, ни как место для вакации. А тут все помешались, эксплицитно доступную Турцию позабыв.

Расейскому человеку нужно-то всегда "за копеечку канареечку", кебаб, аниматор подхалимистый, поржать-нажраться, люрекс, чтоб на каждой тряпке была вывеска ARMANI. Никто о Крыме и не помышлял, никто даже компаративных разговоров не вел, а тут сверху вопль: "Дави фасон, показывай породу!", Крым-то НАШ.

Вся эта история, повторяю, держится на контрапункте бесстыжего "хапнуть" и ложно трактуемого величия.

Так мой блистательный товарищ Дмитрий Нагиев кричит в магазинах, немало смущая продавщиц и пучеглазую публику: "Идол ХОЧУТ вот это! Заверните!". Ленин, мать его, жил, Ленин жив, Ленин будет жить: "Владивосток далеко, но город-то нашенский", — пишет он.

Шоумен также напомнил о Южной Осетии и Абхазии, которые выживают под "покровительством" Кремля.

"И Южная Осетия "вашенская", и Абхазия "вашенская", а почему не Ямайка и не Уругвай? Понятно же, что поедут туда единицы, ринутся все в Грецию, толком никто не знает, что там, в Крыму, всем плевать, плевать и на Крым, и на нормы цивилизованного общежития, потому что тут главное – вот это вот: "НАШЕНСКИЙ"! Вот это вот ощущение, дарящее блаженство", — пишет он.

"Эта ригидная (не мешать с Фригидной) политика обречена.

Крым – урок самосохранения в чумные времена, оселок на человечность, долговая яма, бабуля, навсегда почившая с репликой чинодрала: "Денег нет, но вы держитесь!"; рай, ставший чистилищем; Россия, назад", — пишет российский шоумен.

Как известно, Кушанашвили стал принципиально проукраинским — осудил оккупацию Крыма и приговор Савченко.

 

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Россия Путин Крым оккупация Кушанашвили
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