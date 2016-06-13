Несколько украинских фильмов получили награды на американском фестивале

Кроме фильмов "Незламна" и "Сторожевая застава" в мировом американском фестивале отметили украинский сериал "Нюхач 2", который получил награду в номинации "Драматический сериал".

Об этом пишет film.ua.

Американский конкурс фильмов Accolade Global Film Competition назвал своих победителей. Среди них оказалось два украинских фильма и один сериал, которые были изготовлены на киевской студии. Это подтвердило высокую конкурентоспособность отечественного кино.

Фильм "Незламна" был был удостоен двух наград Award of Excellence Special Mention в категориях "мини-сериал" и "пост-продакшн", тизер будущей картины "Сторожевая застава" был отмечен в категории "трейлер", а сериал "Нюхач 2" получил Award of Excellence как "драматический сериал", сообщает film.ua. При это "Незламна" стала одним из лидеров конкурса, так как награда Special Mention означает, что продукция набрала наибольшее количество баллов среди членов жюри.

Напомним, продюсер назвал самую большую проблему украинского кино.