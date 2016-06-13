В Москве умер известный актер

В Москве на 47-м году жизни скончался известный актер, телеведущий и исполнитель Алексей Дайнеко.

Об этом пишет Starhit.

О смерти супруга на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила супруга, а теперь уже вдова звезды сериалов Елена Логацкая.

"Сегодня не стало Алеши… Не хочу в это верить, не могу в это верить", — написала Елена.

Друзья семьи актера и его поклонники тут же поспешили выразить слова сочувствия и соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Дайнеко его вдове Елене Логацкой. Они так же, как и Елена, не могут поверить в случившееся.

О причинах смерти Алексея Дайнеко пока ничего не сообщается. Однако известно, что скоропостижной кончиной популярного актера и еще молодого мужчины уже заинтересовались правоохранительные органы. Незадолго до смерти, в начале июня, Алексей Дайнеко сломал ногу. Есть ли связь между двумя этими событиями, будет устанавливать следствие.

Алексей Дайнеко родился 5 июня 1970 года. Широкой публике актер запомнился своими ролями в популярных криминальных сериалах "Метод Лавровой — 2", "Секунда до...", "Карпов", "Империя под ударом", "Второй убойный", "Дальнобойщики-3", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...". Всего Алексей Дайнеко успел сняться в порядка тридцати кинокартинах.

Напомним, умер российский актер Алексей Жарков.