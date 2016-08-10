В США умер скульптор Неизвестный

Знаменитый во всем мире скульптор Эрнст Неизвестный скончался в Нью-Йорке на 92-м году жизни.

Об этом во вторник заявил ТАСС его близкий друг Джефф Блюмис.

"Он умер сегодня (во вторник по мск. - прим. ТАСС) рано утром", — сообщил Блюмис. "Он скончался в больнице "Стони Брук", — сказал он. Это учреждение находится на юге штата Нью-Йорк. Скульптор, по словам Блюмиса, был госпитализирован после того, как почувствовал сильные боли в желудке.

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Ветеран Великой Отечественной войны, десантник, кавалер ордена Красной Звезды.

Автор памятника Никите Хрущеву на Новодевичьем кладбище в Москве, мемориала жертвам политических репрессий "Маска скорби" в Магадане, мемориала "Память шахтерам Кузбасса" в Кемерово, монумента "Цветок лотоса" на Асуанской плотине (Египет), статуэтки премии "ТЭФИ" и др. Лауреат Государственной премии РФ (1996).

В 1976 году эмигрировал из СССР. С 1977 года жил и работал в США. Монументальные работы Неизвестного находятся в музеях и установлены в разных городах по всему миру.

"Это было очень неожиданно, два дня назад он чувствовал себя нормально", — указал друг Неизвестного. По его словам, родственники скульптора еще не пришли к окончательному решению по поводу того, где тот будет похоронен. "Этот вопрос будет решаться завтра", — отметил Блюмис.

Еще один друг скульптора — журналист Олег Сулькин — сообщил, что Неизвестный почувствовал себя плохо в понедельник вечером. "Находился он в это время на Шелтер-Айленде (городок на одноименном острове в штате Нью-Йорк. — прим. ТАСС) в загородном доме, — указал Сулькин. — Его жена (супруга скульптора Анна Грэм. - прим. ТАСС) отвезла его в больницу". "Он пробыл там ночь и утром, около 8 часов утра, умер", — добавил Сулькин.

Скульптор Неизвестный как-то в интервью сказал: "Уважайте и будьте рядом со своей культурой. Вспомните о том, что было у вас в начале прошлого века и кого успели погубить, — добавил скульптор. — Огромный пласт эпохи уходит или уже ушел. Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Юрий Любимов, Василий Аксенов, Майя Плисецкая, Эльдар Рязанов и очень многие другие".

Скульптор сообщил тогда, что поездку в Россию он пока не планировал из-за проблем со здоровьем. "Может быть, мог бы полететь в Россию, если бы прислали чартерный рейс, и то с большим трудом", — констатировал он.

Говоря о том, что он ждет от 2016 года, скульптор тогда отметил: "Я ожидаю продолжения своей жизни, если Богу угодно".

"Я хочу продолжать жить. Я буду продолжать рисовать в своем альбоме. И если будет возможность, что-то слеплю. Пока что очень сильно болят руки", — добавил он.

Напомним, умер известный писатель Фазиль Искандер.