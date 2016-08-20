Режиссер об Украине после Евромайдана: идет процесс "сбрасывания старой кожи"

В Украине сейчас болезненно идет процесс "сбрасывания старой кожи", для его завершения необходимо "хирургическое вмешательство", которое может осуществить власть или народ.

Об этом режиссер, активный участник Революции достоинства (Евромайдан) Владимир Бондаренко рассказал на чате в "Главреде".

В то же время он уточнил, что "старая кожа" никак не хочет "отходить".

"На мой взгляд, здесь просто необходимо "хирургическое вмешательство": или наши прокуроры, судьи и власть заработают как надо, одумаются и прекратят воровать, или будет то, что будет", — отметил собеседник издания.

Ранее известный музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий заявил, что в Украине события во время Евромайдана напоминали август 1991 года в Москве (столица РФ), когда там шла борьба с госкомитетом по чрезвычайному положению в СРСР.