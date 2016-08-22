Режиссер об Украине после Евромайдана: в обществе произошли большие изменения

В Украине спустя два года после Революции достоинства (Евромайдан) произошли большие изменения в обществе — в уме, в сознании, в душах людей.

Об этом режиссер, активный ее участник Владимир Бондаренко рассказал на чате в "Главреде".

В то же время он подчеркнул, что, "к сожалению, такие изменения не происходят у власти, но эволюционный процесс неизбежен".

"Мы живем во времена, когда происходят уникальные исторические явления. Очень много тем, очень много личных историй... Мы имеем уникальную возможность документировать саму жизнь", — отметил активист.

По его словам, гражданское общество в Украине стало еще активнее, чем два года назад. "Самая активная его часть — в АТО (на востоке страны — ред.), а еще более активная — занимается волонтерством", — добавил Бондаренко.

"Нас ждет, как когда-то говорили коммунисты, светлое будущее. По-другому нельзя. От себя могу посоветовать простой рецепт — верить Богу и верить в то, что ты делаешь", — сказал собеседник издания.

Ранее Владимир Бондаренко заявил, что в Украине сейчас болезненно идет процесс "сбрасывания старой кожи", для его завершения необходимо "хирургическое вмешательство", которое может осуществить власть или народ.