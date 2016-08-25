Мэр Днепра Филатов возмущен переносом даты объявления города-хозяина "Евровидения 2017"

Городской голова Днепра Борис Филатов отреагировал на очередной перенос даты объявления города-хозяина конкурса.

Филатов высказал свою позицию у себя на странице в Facebook.

В частности, мэр Днепра возмутила отмена брифинга, в ходе которого оргкомитет песенного соревнования должен был объявить город-хозяин музыкального события.

"Четвертый перенос объявления города, который примет "Евровидение 2017". Сначала — до 1 августа. Потом — до Дня Независимости. Потом — сегодня. Теперь уже — на следующей неделе. Вся страна потеряла почти два драгоценных месяца! Стыд и позор", — написал Филатов.

Позже он обновил свой пост, добавив комментарий к сообщению гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, который в соцсети написал, что из трех финалистов отбора два города — Киев и Одесса имеют значительные преимущества. "Вместо того чтобы извиниться и объяснить ситуацию, у господина Аласании хватило ума предоставить приоритет двум претендентам до окончания объявления результатов. Судьбу Днепра столичные умники уже, похоже, заранее определили. Даже объявили об этом заранее", — отметил мэр Днепра.

Брифинг, на котором оргкомитет конкурса собирался объявить победителя отбора городов, должен был состояться 25 августа, в 15:00. И за полчаса до начала на Правительственном портале появилась информация о его отмене.

Напомним, многие украинцы опасаются проведения "Евровидения" в нашей стране.