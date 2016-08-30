Жадан представит новую книгу о необъявленной войне

Писатель Сергей Жадан презентовал книгу "Тампилиеры".

Об этом пишет Телеграф.

По словам автора, в книгу вошли тексты, написанные в течение последнего года.

Таким образом, "Тамплиеры" являются определенным поэтическим дневником за 2015-й — первую половину 2016 года.

"Тамплиеры" — это 39 стихов о войне, которую никто не объявлял, о боли, с которой никто не может справиться, о любви, от которой никто не может отказаться, и надежде, на которой все держится", — так анонсирует новый сборник стихов сам писатель.

Иллюстрации к книге создавал талантливый одесский художник Александр Ройтбурд.

"И вот они возвращаются с войны, на которую многих их позвали, и замечают, что война на самом деле продолжалась только для них. И что отвечать за нее теперь придется только им. И пропасть между их ответственностью и их войной заполнена злостью и яростью, но также и верой, и настойчивостью. И преодолеть эту пропасть может лишь тот, кто помнит, с чего все началось. А главное — знает, чем все должно закончиться", — отрывок из новой книги.

Напомним, новая книга о Гарри Поттере популярней пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта".