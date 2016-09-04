"Лузер" и "хромая утка". Шендерович раскритиковал Путина

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что президент РФ Владимир Путин в мирное время — "лузер", который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике.

Об этом литератор рассказал в интервью УНИАН.

В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что пока тот находится при власти, покоя украинцам не будет.

"В мирное время он — "хромая утка", малолегитимный лидер, захвативший власть, обрушивший валюту, доведший до стагнации экономику, спровоцировавший бегство из России капитала и мозгов...", — отметил публицист.

По его словам, единственный политический шанс президента — "Россия в кольце врагов", поэтому они воспроизводятся постоянно, без них он не может, "Путин должен кормить этой страшилкой население, отвлекать и поддерживать напряжение: война, товарищи, — не до экономики!".

"Сложно сказать, что именно придет ему в голову и каковы будут размеры новых провокаций. Но ясно, что он не остановится, и намерен поддерживать напряжение в Украине. Тут же есть еще и пиаровский момент", — добавил сатирик.

"Россия не в состоянии сделать себя процветающей страной, собственное экономическое положение россиян ухудшается, и в такой ситуации Путину нужен хороший фон. Растерзанная, нищая и зависимая Украина — это идеальный фон! Путин, конечно, продолжит мучить Украину — на это у нас ресурсы есть", — считает он.

Ранее Виктор Шендерович, отвечая на вопрос, почему Владимир Путин так нарочито демонстрирует свои религиозные предпочтения, заявил, что психика президента России вполне "помраченная".