Арт-планы на неделю: 6-11 сентября

6 сентября 2016, 21:18

Как нескучно провести вторую неделю осени в Киеве.

То, что с окна теперь веет прохладой, а сезон летних фруктов и ягод почти закончился — еще не повод для уныния. Осень сталкивает нас с новыми возможностями, она даёт нам созидательную энергию для генерации новых идей и совершения усилий в направлении жизненных перемен. Если каждый новый день запрограммировать на духовно-нравственное самосовершенствование и обогащение, осень ознаменуется закономерным и приятным продолжением лета. О том, как с пользой и без ущерба для психологического здоровья провести вторую неделю сентября в Киеве — читай в нашем обзоре.

 

Малевич "Коло кіно"  

Когда: 6 сентября, 17:00  

Где: Национальный центр Александра Довженко (ул. Васильковская, 1)

Сколько: вход бесплатный по предварительной регистрации

6 сентября в Национальном центре Александра Довженко состоится творческая встреча, посвященная личности украинского супрематиста Казимира Малевича. В числе приглашенных — кинематографисты и представители арт-сообщества. Поводом для встречи стала общественная инициатива проследить путь Малевича к международной славе и создать полнометражный байопик. Все вопросы от подбора актеров до формирования съемочной группы будут решаться участниками встречи коллегиально.

 

"Служанка" Пак Чхан-Ука

Когда: 7 сентября, 19:00

Где: кинотеатр "Оскар" (пл. Спортивная, 1а, ТРЦ "Gulliver", 7 этаж)

Сколько: 110 грн.

Новая азиатская мелодрама из трёх глав от Пак Чхан-Ука — режиссёра триллера "Стокер", жестокой драмы "Олдбой" и трилогии о мести. Угнетающий антураж, депрессивный груз и кровавая резня — первое, что приходит в голову зрителю, знающему авторский почерк Пак Чхан-Ука. Но выход мелодрамы об однополой любви для многих фанатов мэтра корейского кино оказался полнейшей неожиданностью. Увидеть и оценить новый эксперимент Пак Чхан-Ука можно в среду в кинотеатре "Оскар".

 

Ретроспектива "Грани свободы: Независимость по обе стороны экрана"

Когда: 8 — 11 сентября, 20:30

Где: кинотеатр "Кинопанорама" (ул. Шота Руставели, 19)

Сколько: 25–50 грн.

С 8 по 11 сентября в "Кинопанораме" пройдет ретроспектива "Грани свободы: Независимость по обе стороны экрана", приуроченная к 25-летнему юбилею нашей Независимости. В программу вошли 4 полнометражные художественные ленты, снятые украинскими авторами в 90-х гг. прошлого века: "Шамара" Натальи Андрейченко, "Вперед, за сокровищами гетмана" Вадима Кастелли, "Цветение одуванчика" Александра Игнатуши, "Распад" Михаила Беликова. Все ленты разноплановые по сюжету, а их драматургия не оставит вас равнодушными. Тут вам и мелодрама, и комедия, и социальная драма и даже фильм-катастрофа.

Впервые кинокартины программы с успехом были представлены на 7-м Одесском международном кинофестивале, который в этом году собрал более 15 тысяч  гостей.

 

Презентация книги Богдана Логвиненко "Прохожие"

Когда: 9 сентября, 18:30

Где:книгарня "Є" (ул. Лысенка, 3)

Сколько: вход свободный

К своим 27 годам журналист и писатель Богдан Логвиненко успел побывать в 50-ти странах мира, создать интернет-издание "СУМНО?", обзавестись огромным количеством подписчиков в социальной сети Facebook, написать 3 книги и бесчисленное количество статей.

Киевлянин пишет в живом, динамичном, а поэтому и востребованном жанре "трэвел-журналистики". Последней из-под пера автора вышла книга "Прохожие". Её успех объясняется выбором правильной интонации: никаких выдумок, художественных преувеличений и метафор. В фокусе авторского внимания — живые люди, которых Богдан Логвиненко встретил во время путешествий по Таиланду, Лаосу, Вьетнаму, Малайзии и Сингапуру. Чтобы узнать истории-эпизоды их жизни, приходите 9 сентября в Книгарню "Є" на встречу с удивительной личностью — Богданом Логвиненко, в одном лице которого сочетается автор и герой сборника "Прохожие".

 

История литературы: кратко о главном

Когда: 10 сентября, 14:00

Где: Образовательная станция 31В1 (ул. Пушкинская, 31в1)

Сколько: вход свободный

Для одних книга — карманный советчик, для других —  убежище, в котором запросто можно скрыться от каждодневной рутины и побыть наедине с собой, а для третьих — медиатор между мирами, позволяющий услышать пульс жизни нескольких столетий до нашего рождения. Чтобы целиком собрать мозаику прошлого — стоит посетить первую лекцию образовательного курса "История классической литературы".

Кто они, великие писатели? Чей вклад в литературу был высоко оценен? Почему важно быть открытыми и восприимчивыми читателями? Об этом и многом другом во вторую субботу сентября расскажет Ростислав Семкив — директор издательства "Смолоскип", кандидат филологических наук, доцент кафедры литературоведения Киево-Могилянской Академии, член жюри многих литературных премий.

Как город для реализации творческих способностей и долго вынашиваемых планов, осенний Киев прекрасен. Мы предлагаем киевлянам провести раннюю осень рационально и с пользой, например, заняться самообразованием и сохранить себя в активной фазе движения: утренняя зарядка, бассейн, йога, вечерние прогулки на лонгборде или тематический велопробег. Кому, что больше нравится. Ритм, увлеченность, и насыщенная культурная программа не дадут тебе впасть в осеннюю хандру!

фото: kiev.carpediem.cd

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культура Кристина Марутян
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