Музыкант объяснил, почему украинка лидирует на "Новой волне"

В России меняется отношение к музыке, и постепенно начинается отделение политики от музыки.

Так заявил участник группы "Инь-Ян" Артем Иванов на чате в "Главреде".

Отвечая на вопрос о выступление Галины Безрук на "Новой волне", музыкант ответил: "Я, к сожалению, не видел выступления, потому что как раз был в самолете. Но обязательно посмотрю в Интернете. Однако я слышал, что украинская певица пока занимает первую позицию".

Именно такие результаты украинской представительницы и реакция российских суддей на ее выступление, по мнению Иванова, указывают на то что музыка становится отдельной от политики. "Мне кажется, что это доказывает тот факт, что снова меняется отношение к музыке, и постепенно начинается отделение политики от музыки. Для меня музыка прежде всего является любовью, и это не зависит от того, кто руководит государством. Политическая позиция артиста мне безразлична, если он делает хорошую музыку", — заявил Иванов.

Напомним, внучка экс-премьера Фокина покинула Украину и улетела в солнечный Майами.