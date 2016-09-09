"Евровидение-2017" пройдет в Киеве

В Украине наконец-то определились с городом, в котором пройдет музыкальный конкурс "Евровидение-2017".

Им стал Киев, об этом заявили министр культуры Евгений Нищук и гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

За право проведения конкурса боролись три города: Одесса, Днепр и Киев. Из 22 членов оргкомитета ни один не проголосовал за Днепр. За Одессу отдали 2 голоса, за Киев — 19.

Конкурс проведут в Международном выставочном Центре на Левом берегу.

Напомним, Гройсман нашел деньги на "Евровидение-2017".