Стало известно, когда пройдет кинофестиваль "Молодость 2016"

46-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" состоится в последнюю декаду октября.

Об этом заявил руководитель фестиваля Андрей Халпахчи, пишет Телеграф.

"46-й фестиваль будет проходить в свои сроки, как всегда, мы проводим его в последнюю декаду октября и в этом году это с 22 по 30 октября. Фестивальным центром остается культурный центр "Кинотеатр "Киев", но количество локаций расширится", — сообщил Халпахчи на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, к традиционным фестивальным кинотеатрам "Жовтень", "Кинопанорама", "Синема-Сити", "Украина" в украинской столице присоединились "Планета Кино" и почти все муниципальные кинотеатры Киева. "Фестивальные локации расширяются не только за счет кинотеатров", — рассказал он.

По словам Халпахчи, впервые одной из фестивальных площадок столицы станет Софийская площадь, где "днем и вечером будут проходить различные акции".

Традиционно церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в Национальной академическом драматическом театре им.Ивана Франко. При этом в нынешнем году впервые будут трансляции церемоний в режиме он-лайн в кинотеатре "Украина".

В международном конкурсе будут показаны студенческие фильмы, дебютные короткометражные (продолжительностью до 45 мин.) и полнометражные (более 60 минут) фильмы, в национальном конкурсе — украинские короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные). В программе кинофестиваля также "Параллельные конкурсы" — "Молодость — детям" (программа, рассчитанная на возрастную категорию 10-14 лет) и конкурсная программа "Солнечный зайчик" ("Sunny Bunny") — программа ЛГБТ-фильмов.

Во внеконкурсной программе — украинские премьеры, немецкоязычное, французско-язычное кино, скандинавская панорама, ретроспективная программа "Столетие", посвященная 100-летним юбилеям мастеров мирового кинематографа, литовский фокус, венгерская программа, программа фильмов ужасов.

Специальным событием фестиваля станет ретроспектива "Ильенко*80".

На фестивале будет также показана ретроспектива "Шекспир в кино" (фильмы по произведениям Шекспира), которую представит Британский Совет в Украине.

Напомним, фильм о событиях в Украине поборется за награду международного фестиваля.