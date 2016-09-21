В Москве ликвидировали Библиотеку украинской литературы

Правительство Москвы приняло решение сохранить Библиотеку украинской литературы, передав ее фонды Всероссийской библиотеке иностранной литературы.

Книжное собрание ляжет в основу фонда Центра славянских культур российской библиотеки иностранной литературы, сообщает ТАСС.

Напомним, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, а затем ее директор Наталья Шарина была задержана. По версии Следственного комитета РФ, в 2011-2015 годах Шарина распространяла книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, которые в России признаны экстремистскими материалами. Шарина своей вины не признает.

В середине ноября правозащитный центр Мемориал признал Наталью Шарину политзаключенной.