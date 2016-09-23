Семья Кузьмы "Скрябина" просит Садового оставить их в покое

Родители погибшего музыканта Кузьмы "Скрябина" Андрея Кузьменко попросили мэра Львова Андрея Садового прекратить инициированное им открытие сквера имени Кузьмы во Львове.

Пост разместили на официальной странице группы "Скрябін" в Facebook.

По словам родителей музыканта, с подачи мэра города Андрея Садового инициатива открытия сквера выглядит "цинично и лицемерно, будто мама Андрея сама собирает деньги на этот сквер".

Родители музыканта, его вдова и дочь заявили, что такой ценой унижений подобный сквер во Львове совершенно не нужен.

"Дайте мне и душе моего сына покой!" — обратилась мама Кузьменко к мэру Львова.

Она добавила, что в Украине создано много скверов, муралов, памятников, стен памяти, переименованы улицы в честь Кузьмы, и все это делали неравнодушные люди, не втягивающие семью музыканта в свои "лицемерные планы".

Напомним, семья Кузьмы "Скрябина" прокомментировала клип Алисы Вокс.